Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gümrük kaçağı 122 adet cep telefonu ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, 4 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda 122 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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