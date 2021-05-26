Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde'de arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Ramazan Başkaya (10), yapımı devam eden inşaata saklandığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 13:13
- 13:04
- 12:56
- 12:53
- 13:12
Sıradaki Haber
Uşak'ta evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz