Kaza, Batman Kozluk karayolu Garzan Çayı üzerinde meydana geldi. Garzan Çayı üzerinde harekat halinde olan beton mikserine yandan çarpan Fırat A. yönetimindeki otomobil yolda taka attı.

Takla atması sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Fırat A. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Fırat A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

