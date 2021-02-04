İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yakıt deposu içerisinde pet şişelere konulmuş vaziyette 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.