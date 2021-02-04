Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy Covid-19 karantinasına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Taşlıca köyü Çatalkaya Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, öğle saatinden itibaren köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
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