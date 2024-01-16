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Güncel
İHA 16.01.2024 17:09

Ambulans helikopter minik Erva Asel için havalandı

Gümüşhane’de tedavi gördüğü hastanede solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilen 6 yaşındaki Erva Asel Yakışır, Ankara’ya gönderilmek üzere ambulans helikopterle Trabzon’a götürüldü.

Ambulans helikopter minik Erva Asel için havalandı

Gümüşhane Devlet Hastanesi çocuk servisinde akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören ve durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 6 yaşındaki Erva Asel Yakışır’ın tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi.

Trabzon’dan havalanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopterle Trabzon’a götürülen minik Erva Asel, buradan da ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilecek. Bakanlığın hızlı bir şekilde olumlu görüş ilettiğini dile getiren Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, “Hastanemizde yatan bir çocuğumuzun durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi. Çevre illerde çocuk yoğun bakımı için yer aradık herhangi bir yer bulamamamızdan dolayı Ankara ile iletişime geçtik. Ankara’da yer bulunmasının ardından helikopter ve uçak ambulansla naklini gerçekleştirmek için bakanlığımızla görüştük. Olumlu dönüş yapılmasının ardından servisten ambulansla helikopter ambulansla Trabzon’a buradan da uçak ambulansla birlikte Ankara’ya naklini gerçekleştireceğiz” dedi. 

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