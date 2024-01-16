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Güncel
AA 16.01.2024 16:55

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 38 iş makinesi ve 70 personelle sokak ile caddelerde çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karla mücadeleye ilişkin çalışmaların hazırlıklarını geçen ay tamamladıklarını belirtti.

Geylani, "Kar yağışının ilk günü itibarıyla yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladık. Çarşı merkezinde ve tüm mahallelerimizde ekiplerimiz görev başında. Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

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