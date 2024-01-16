Hafif Yağmurlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.01.2024 16:39

Gümüşhane'de ambulans helikopter 6 yaşındaki Erva Asel için havalandı

Gümüşhane'de tedavi gören 6 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Trabzon'a gönderildi, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek.

Gümüşhane'de ambulans helikopter 6 yaşındaki Erva Asel için havalandı

Gümüşhane Devlet Hastanesi çocuk servisinde akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Erva Asel Yakışır, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

Yakışır'ın, tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Trabzon'a götürülen Erva Asel, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Emre Karataş, gazetecilere, hastanelerinde tedavi gören çocuğun durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çevre illerde çocuk yoğun bakımı için yer aradık. Herhangi bir yer bulamadığımız için Ankara ile iletişime geçtik. Ankara'da yer bulunmasının ardından helikopter ve uçak ambulansla naklini gerçekleştirmek için Bakanlığımızla görüştük. Olumlu dönüş yapılmasının ardından ambulansla helikopterle Trabzon'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya naklini gerçekleştireceğiz."

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
17:16
İlk Türk astronot Gezeravcı uzayda neler yapacak?
16:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan terörle 'tavizsiz' mücadele vurgusu
16:42
Filistin Yönetimi: Yönetimde dış ajandalara göre reform söz konu değil
16:39
'Jandarma' yalanıyla 1,5 milyon lira dolandırdı
16:39
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'de işgalin devam etmesini istedi
İdlib’de kış şartları kamplarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı
İdlib’de kış şartları kamplarda yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı
FOTO FOKUS
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ