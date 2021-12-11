Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine gönderildi.
Seydişehir Ortakaraören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Emine Harmancı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ağır olan Harmancı'nın tedavisine Konya Şehir Hastanesinde devam edilmesine karar verilerek Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri istendi.
İlçedeki bir fabrikanın bahçesine inen helikoptere ambulansla getirilen Harmancı, Konya'ya sevk edildi.
Etiketler: Konya
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