Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.11.2025 20:03

Amazon ve OpenAI'dan 38 milyar dolarlık iş birliği anlaşması

Amazon, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS) ile OpenAI arasında 38 milyar dolarlık stratejik iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Amazon ve OpenAI'dan 38 milyar dolarlık iş birliği anlaşması

Amazon'dan yapılan açıklamada, AWS ve OpenAI'ın 7 yıllık stratejik ortaklık kurduğu bildirildi.

Söz konusu iş birliği kapsamında OpenAI'ya AWS'nin altyapısına anında ve artan erişim imkanı sunulacağı belirtilen açıklamada, OpenAI'ın yüzbinlerce Nvidia grafik işlem birimine erişerek yapay zeka modellerini çalıştırabileceği ve eğitebileceği ifade edildi.

Açıklamada, 38 milyar dolarlık anlaşmanın, OpenAI'ın hesaplama kapasitesini hızla artırmasını ve AWS'nin fiyat, performans, ölçek ve güvenlik avantajlarından faydalanmasını sağlayacağı vurgulandı.

OpenAI'ın bu ortaklık kapsamında AWS hesaplama kaynaklarını hemen kullanmaya başlayacağı belirtilen açıklamada, tüm kapasitenin 2026 sonuna kadar devreye alınmasının hedeflendiği, 2027 ve sonrası için de büyütme imkanının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sınırları zorlayan yapay zekanın büyük ve güvenilir hesaplama gücü gerektirdiğini belirtti.

Altman, "AWS ile ortaklığımız, bu yeni dönemi destekleyecek ve gelişmiş yapay zekayı herkesin erişimine sunacak geniş bilgi işlem ekosistemini güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Amazon OpenAI Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Akar’ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:48
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
20:44
Kantinden döner yediler, hastanelik oldular
20:49
Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü
20:06
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina tahliye edildi
19:52
İÜ Rektörü Zülfikar: 6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk
20:09
Oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Dolandırıcıların "beğeni butonu" tuzağı
Dolandırıcıların "beğeni butonu" tuzağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ