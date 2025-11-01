Açık 19.3ºC Ankara
01.11.2025 13:19

Akar’ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın, Kayseri'deki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir çocuğa pasta ikram ettiği anlara ilişkin görüntülerin, programdaki yoğunluktan kaynaklanan anlık bir durum olduğu öğrenildi.

Akar’ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı

Edinilen bilgiye göre, resepsiyon sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar, pasta ikram etmek istedi. Pasta servisi için tabak talep edildiği ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle tabakların gelişinin birkaç dakika geciktiği belirtildi.

Bu esnada, çocukları daha fazla bekletmemek ve program akışını aksatmamak amacıyla geçici bir yöntemle ikramın yapıldığı, hemen ardından gelen tabaklarla servisin standart şekilde devam ettiği kaydedildi.

İkramın ardından ise küçük çocuğun, elinde Türk bayrağıyla Akar'ın yanında şarkılara eşlik etmeye devam ettiği görüldü.

Hulusi Akar Kayseri
15:38
El Nino’nun hızlı yükselişi küresel hava dengesini sarsabilir
15:37
Bakan Yerlikaya: Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 550 bini buldu
15:39
Erdoğan: Önce terörsüz Türkiye'ye, sonra terörsüz bölge
15:14
Köpek saldıran gencin kolunda doku ölmesi oluştu
15:03
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
14:53
Filistin: Gazze'de ekonomik faaliyetlerin çoğu İsrail soykırımı sonucu çöktü
