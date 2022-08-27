Uzun yıllardır hayal edilen projeyi gerçekleştirerek 12 Haziran 2023’te hizmete sunmayı planladıklarını açıklayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasya yeniden bir Amasya daha olacak. Biz Amasya’yı hem turizmle hem de parayla tanıştıracağız” dedi.

Adını Ferhat ile Şirin efsanesinden alan dağın zirvesindeki 380 dönümlük alanda seyir terasları, çeşitli sosyal donatı alanları ve kafeteryalar yapılacak. Projenin yakın zamanda ihaleye çıkması bekleniyor.

“Teleferik hayalini gerçekleştireceğiz”

Yeşilırmak’ın gerdanlık gibi süslediği 8 bin 500 yıllık açık hava müzesi görünümündeki şehre bu önemli projeyi kazandırmak için gayret gösteren Belediye Başkanı Sarı, “Amasya’da 1923’ten bu güne kadar 36 belediye başkanı görev yapmış. 1960’lı yıllardan sonra gelen tüm belediye başkanlarının bir teleferik hayali olmuştur. Biz büyüklerimizin bu hayalini inşallah burada gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

1553 metre uzunluğunda teleferik sistemi Başkan Sarı, yakında temelinin atılmasını hedefledikleri projeye ilişkin bir araya geldiği kent konseyi üyelerine bilgi verdi. Sarı, belediye açık otoparkından başlayıp Ferhat Dağı zirvesinde son bulacak 1553 metre uzunluğunda yapılacak teleferik sisteminin gondol tip şeklinde 8 kişilik tasarlanmış panoramik görünüm, 22 adet kabin ve saatte bin kişi taşıma özelliğine sahip olacağını söyledi.