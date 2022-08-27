Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kayıp başvurusu yapılan kadın bulundu
[Fotograf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Seyrek'i arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.
Arama çalışmalarını genişleten jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Seyrek'i bölgedeki makilik alanda otururken buldu.
Seyrek, sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Silifke ilçesinde haber alınamayan Fatma Seyrek için dün arama çalışmaları başlatılmıştı.
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