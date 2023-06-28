Amasya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, Merzifon D-100 karayolu Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Mustafa M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden Basri A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.



Savrulan araçlar bariyere vurarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Koray Ö. idaresindeki başka bir otomobil de Basri A.’ın otomobiline çarparak durdu.



İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücülerle beraber araçlarda yolcu olarak bulunan Kübra Nur M., Havva A., Zeynep Ö., Serra Nur Ö. ve Mevhibe Ö. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.