Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.06.2023 23:16

Kargo paketinde 80 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te bir ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinden 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Kargo paketinde 80 litre sahte alkol ele geçirildi

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinden 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Ekipler, kargo paketine zulalanmış halde 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Lavanta tarlaları Tekirdağ için alternatif turizm rotası oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
23:03
Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
23:03
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
23:01
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
22:55
S&P küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
22:52
Meksika'da 14 polis kaçırıldı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
FOTO FOKUS
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ