Kars’ta bayramda 765 kolluk kuvveti görev yapıyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile birlikte kent giriş ve çıkış noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Kars Şehitliğini ziyaret eden Vali Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekiler tüm şehitlerimiz için dua ederek kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı. Karslıların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Vali Öksüz, “Bugün Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Öncelikle hem milletimizin hem bütün İslam aleminin hem de Kars'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum, onlara sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'tan niyazımızda bizi böyle nice bayramlara eriştirmesi, tabii bayram vesilesiyle ziyaretlerde bulunuyoruz, bugün de hem emniyet hem de jandarma kontrol noktasında olan kolluk kuvvetlerimizi ziyaret ettik, onlar vatandaşımızın huzuru, güvenliği için görev yapıyorlar, mesai menfuru gözetmeksizin görevinin başındalar. Bizler de vatandaşımız huzurlu bir bayram geçirsin diye gerekli tedbirleri aldık. 765 tane kolluk gücümüz vatandaşımız huzuru, güvenliği için görev başında. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda, vatandaşlarımıza yardım etmek, bayramı daha rahat, huzurlu geçirmesi için görevlerinin başındalar. Gerek belediye ekiplerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız her türlü sıkıntıya karşı görevinin başındadır” dedi.