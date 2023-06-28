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Güncel
AA 28.06.2023 22:05

Aksaray'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]

İbrahim Kaplan idaresindeki otomobil, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Abdulrauf Kaplan, Filiz Kaplan, Ahmet Kaplan, Abdulrauf Kaplan, Nisa Nur Sakin Üzüm ve Ali Can Üzüm yaralandı, Cafer Asil Üzüm hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınanlardan Nisa Nur Sakin Üzüm'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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