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Güncel
AA 18.06.2024 10:01

Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

Amasya'da son iki yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de yavrularını aynı bölgede büyütüyor.

Amasya'da yavru büyütme dönemindeki telli turnalar görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında gözlem ve izleme faaliyetleri devam ediyor.

Bu yıl Amasya'da önceki dönemlerde üreme kaydı bulunan, geçmiş yıllarda ve izleme esnasında yeni yuvaların yapıldığı belirlenen alanlarda telli turnaları izleme çalışması, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik görevlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yavru büyütme dönemindeki telli turnalar, yavrular ile önceki yılın yavrusunun, ekiplerce takip edilerek büyüdükleri gözlemlendi.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve ​2019'da yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.

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