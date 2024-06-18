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Güncel
İHA 18.06.2024 09:53

Burdur'da çıkan orman yangınında 10 dekar alan yandı

Burdur'da iki farklı noktada çıkan orman yangınında 10 dekar alan yandı.

Burdur'da çıkan orman yangınında 10 dekar alan yandı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü Narağacı mevkiinde çıktı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile 156 personelin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sonucu 10 dekar ormanlık alan kül oldu.

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Burdur Orman Yangını
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