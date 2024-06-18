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Güncel
AA 18.06.2024 09:35

Kurban Bayramı'nı Gümüşhane'de geçirenler Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Gümüşhane'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Kurban Bayramı'nı Gümüşhane'de geçirenler Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içindeki, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 17 kilometre mesafede, adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, konuklarına içeriye ilk adımlarını attıkları andan itibaren adeta farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamaklarının yer aldığı mağara, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk tercihlerinden biri oluyor.

Erzurum'dan gelen Muhammet Furkan Topal, Karaca Mağarası'nı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

"Doğa harikası" olarak nitelediği mağarayı sosyal medyada gördüğünü anlatan Topal, "Yaz mevsiminde serin olması aşırı iyi. Her yere hayranlıkla bakıyoruz. Mağaranın her yerinde fotoğraf çekmek istiyoruz." dedi.

"Havası çok güzel. Doğal bir oluşum. İçerisi oldukça serin"

İstanbul'dan gelen Derya Acar Yılmaz ise Karaca Mağarası'nı 10 yıl önce ziyaret ettiğini belirterek, mağaranın on yılda çok değiştiğini kaydetti.

Yılmaz, "Havası çok güzel. Doğal bir oluşum. İçerisi oldukça serin. Yaz aylarında gayet güzel gezilebilir. Tadını çıkara çıkara gezilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Rashin Mohammadi de Karaca Mağarası'nı ilk defa gezdiğini, sarkıt ve dikitlerden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Mağara harika. Kızım da burayı ilk defa tecrübe ediyor." diye konuştu.

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Gümüşhane Kurban Bayramı Karaca
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