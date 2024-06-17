Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.06.2024 17:16

Sakarya'da hafif ticari araç minibüse çarptı, 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hafif ticari aracın minibüse çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da hafif ticari araç minibüse çarptı, 5 kişi yaralandı

Sakarya-Karapürçek yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kamışlı Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden M.B. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araçta yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Sürücü M.B, gazetecilere, önlerindeki aracın akaryakıt istasyonu girişinde aniden durduğunu anlatarak, "Önümde başka bir kırmızı araç vardı, kazadan sonra gitti. Ben üçüncü arabaydım. Arkamdaki araba, durduktan 3-4 saniye sonra hızlı şekilde bana vurdu." dedi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Uşak'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor
17:48
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
17:46
Altun: Doğaya sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır
16:46
Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü
16:45
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi tutuklandı
16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ