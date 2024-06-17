Sakarya'da hafif ticari araç minibüse çarptı, 5 kişi yaralandı

Sakarya-Karapürçek yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kamışlı Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden M.B. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araçta yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Sürücü M.B, gazetecilere, önlerindeki aracın akaryakıt istasyonu girişinde aniden durduğunu anlatarak, "Önümde başka bir kırmızı araç vardı, kazadan sonra gitti. Ben üçüncü arabaydım. Arkamdaki araba, durduktan 3-4 saniye sonra hızlı şekilde bana vurdu." dedi.