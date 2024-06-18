Malatya'da gastronomi kursunda geleceğin aşçıları yetişiyor

Kursiyerler, Malatya'nın yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye ve dünya mutfağındaki lezzetlerin eğitimini alıyor.

Gastronomi kursuna katılan Funda Sezer, kursta öğrendiği püf noktalarla daha lezzetli yemek hazırladığını söyledi.

Depremlerden sonra başlamış olduğu gastronomi kursunun kendisini motive ettiğini ifade eden Sezer, kursta Malatya'nın yöresel lezzetlerinin yanı sıra Türk mutfağından da yemekler öğrendiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Aslı Çiçek, kurs bitince ev yemekleri üzerine kendi iş yerini açmayı hedeflediğini anlattı.

Gastronomi usta öğreticisi Arzu Koç, kursun aşçı çıraklığı, aşçı yardımcılığı, aşçılık üzerine olduğunu ve kurs bitiminde kursiyerlerin sertifika aldığını aktardı.

Koç, kursta yöresel lezzetlerin yanı sıra, Osmanlı ve dünya mutfağından da lezzetlerin yapıldığını ifade etti.