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Güncel
AA 23.07.2023 13:54

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheliler S.G. ve H.T. teknik ve fiziki takibe alındı.

Taşova ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı. Arazide 96 kök kenevir bitkisi ile zanlıların üzerlerinde 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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