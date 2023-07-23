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Güncel
İHA 23.07.2023 12:59

Gümüşhane'de tırıvırıyla kedi kurtarma operasyonu

Gümüşhane’de rögar borusuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin tırıvırılı çözümüyle düştüğü yerden çıkarıldı.

Gümüşhane'de tırıvırıyla kedi kurtarma operasyonu

Hasanbey Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki rögar borusuna düşen yavru kedinin sesini duyan ev sahipleri Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinlikte mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için borunun içerisine balık tutmaya yarayan tırıvırı sarkıttı.

Uzun süren bir çalışmanın ardından balık gibi ağa dolanan yavru kedi düştüğü borunun içerisinden çıkarılırken yaşadığı korku nedeniyle ağdan kurtulduktan sonra hızla kayıplara karıştı.

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