Gümüşhane'de tırıvırıyla kedi kurtarma operasyonu

Hasanbey Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki rögar borusuna düşen yavru kedinin sesini duyan ev sahipleri Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinlikte mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için borunun içerisine balık tutmaya yarayan tırıvırı sarkıttı.

Uzun süren bir çalışmanın ardından balık gibi ağa dolanan yavru kedi düştüğü borunun içerisinden çıkarılırken yaşadığı korku nedeniyle ağdan kurtulduktan sonra hızla kayıplara karıştı.