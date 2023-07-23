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Güncel
AA 23.07.2023 12:38

Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi

"12. Tulum ve Kemençe Festivali" kapsamında Ülkeler Arası Rafting ve Formulaz Tahta Araba Yarışması düzenlendi.

Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi

Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılan rafting yarışmasına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Filistin, İran, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Osetya'dan 36 kişi katıldı.

Yarışma öncesi her ülkeden 4 kişinin temsil ettiği gruplara rafting konusunda eğitim verildi.

Zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda, Türkiye birinci, İran ikinci, Rusya ise üçüncü oldu.

Daha sonra ilçeye bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilen Formulaz Tahta Araba Yarışması'na, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 23 kişi katıldı.

Kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alınan, tehlikeli noktalara saman balyaları konulan yarışma, 400 metre parkurda yapıldı.

Zor anlar yaşanan yarışmada, ufak çaplı kazalar meydana geldi, bazı yarışmacılar parkuru tamamlayamadı.

Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi

Yarışmada, kadınlar kategorisinde Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci, İran üçüncü olurken, erkekler kategorisinde ise İran birinciliği, İran ikinciliği ve Kuzey Osetya ise üçüncülüğü elde etti.

Festival Koordinatörü Hakan Güven, bu yıl festivalin 12'ncisini düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl ilk defa tahta araba yarışması düzenledik. Yarışmacılar ilk bindiklerinde biraz tedirginlik yaşadılar ama ilk önce bir deneme sürüşü yaptırdık. Gayet başarılı oldular. Acemilik çekmediler, sadece ehliyetleri yok. Biz de ülkemizin tanıtımı için bir etkinlik yapıyoruz. Rize'yi ve Türkiye'yi tanıyorlar." diye konuştu.

Rafting yarışmasına İstanbul'dan katılan Tuba Şener ise yarışmaya ilk defa katıldığını belirterek, "Heyecanlı ve keyifliydi. Korkmadım. Eğlenmek ve keyif almak için yaptım." dedi.

Tahta araba yarışmasına Ankara'dan katılan Aybüke Adatepe de "İlk defa bu yarışmaya katıldım. Çok heyecanlıydı. Mutluyum. Ülkemi temsil ediyordum ve kazandım." ifadelerini kullandı.

Yarışmaların sonunda ise dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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