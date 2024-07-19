Amasya'da ODES projesi kapsamında çocuklar piknikte buluştu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü Tabiat Parkında düzenlenen programa katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, devletin her zaman ihtiyaç sahipleri ve mağdurların yanında olduğunu söyledi.

Devletin desteğine ihtiyaç duyan herkesin yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri ile haytalara dokunduğunu belirten Ayvat, "Dokunduğu hayatları güzelleştirmek için çalışıyor. Kurumumuzun yürütmüş olduğu çalışmalar ve düzenlenen bu etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise maddi veya manevi olarak engelli, çocuk, yaşlı, kadın ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olan kurumların yanında olduklarını kaydetti.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise il genelinde bu tür etkinliklerin aksatılmadan düzenlendiğini ve kurum kendilerinden hizmet alanların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Çocuklar, etkinlikler kapsamında halat çekme, balon patlama, dart oyunu, doğa gezisi, voleybol ve ok atma gibi etkinliklerle eğlendi.

Programa, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki ODES projesi kapsamında bulunan çocuklar ile velileri, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Havza Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fatih Bıyık, Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler katıldı.