Denizli OSB’de tekstil sektöründe yenilikçi çözümler konuşuldu

Tekstil sektörünün öncü illerinden biri olan Denizli’de sanayicilere katkı sunmak adına önemli etkinliklere imza atan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, ITMA ASIA CITME sponsorluğunda, Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen “Denizli'de Tekstil Sektöründe Yenilikçi Çözümler ve Pazarlama Stratejileri Konferansı”na ev sahipliği yaptı.



Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan konferansta; Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Ali Serkan Soydan, Veritas Genel Koordinatörü Sayın Çağrı Ovayurt, Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Sayın Mehmet Kaner ve Çin’den gelen ITMA ASIA CITME yetkilileri konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar tekstil sektöründe yenilikçi fikirler, fuarların katkıları, tekstilin geleceği gibi çeşitli konularda katılımcıları bilgilendirirken, 14-18 Ekim 2024 tarihlerinde Çin’in Şanghay kentinde yapılacak olan ITMA ASIA CITME fuarına yönelik detaylar ve katılım şartlarında paylaştılar. ITMA ASIA CITME’nin medya partneri olan Tekstil News’in de destek verdiği konferansta katılımcılar merak ettikleri soruları sorma imkanı da buldular. “Fuarlar sektörlere yön veren organizasyonlardır” Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, düzenlenen konferansın önemine vurgu yaparken; ‘tekstilin başkenti’ olarak nitelendirilen Denizli’deki sanayicilerin bu alanda hem Türkiye’de hem de dünyada düzenlenen fuarlara katılması gerektiğini, bu tür organizasyonların hem yeni fikirler kazandırma noktasında hem de yeni ticari ilişkilerin kurulmasında çok önemli bir vesile olduğunu söyledi. Fuarların sektörlere yön veren, geleceklerine ışık tutan organizasyonlar olduğunu da belirten Başkan Uslu, Bölge Müdürlüğü olarak sanayicilere fayda sağlayacak tüm etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.