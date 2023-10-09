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Güncel
AA 09.10.2023 12:48

Amasya'da müzik atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir müzik atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, aynı katta bulunan spor salonundaki 15 çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Amasya'da müzik atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Sofular Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin 4. katında yer alan bir müzik atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenerek bayılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan müzik atölyesinin sahibi Volkan Denk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı katta bulunan spor salonunda mahsur kalan 15 çocuk ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken atölyede hasar oluştu.

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Amasya Yangın
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