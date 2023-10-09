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Güncel
AA 09.10.2023 12:19

Yüksekova'da yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Sportif Havacılık Akademisine katılan kursiyerler, deneme uçuşu yaptı.

Yüksekova'da yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

İlçede 12 Eylül'de başlayan kurs kapsamında eğitime katılan gökyüzü tutkunu gençler, yamaç paraşütü eğitmeni Hasan Tur'dan hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Kursiyerler, yamaç paraşütü eğitmeni Tur ve beraberindeki grupla, aldıkları eğitimin ardından ilçenin Yürekli köyü yakınlarında deneme uçuşu yaptı.

Eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen uçuş, güzel görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, DAKA tarafından onaylanan projeyle gençlere yamaç paraşütü eğitimi verdiklerini söyledi.

Bugün yamaç paraşütü etkinliklerinin olduğunu belirten Keskin, "Eğitmenler gözetiminde deneme uçuşu yaptık. İnşallah projemiz ilimize ve bölgemize büyük bir değer katacaktır. Bu projeyle ilçemizdeki turizm de gelişecektir." dedi.

Eğitmen Tur ise Yüksekova'da yamaç paraşütü eğitimlerini devam ettiğini kaydetti.

Uçuşlardan önce gençlere teorik dersler verdiklerini anlatan Tur, "Teorik derslerimiz 4 gün sürüyor. Ardından iki ayrı sınav yapıyoruz. Sınavlarda başarılı olanları yer çalışmalarına dahil ediyoruz. Daha sonra belirlediğimiz tepelerde yüksek irtifa uçuşlarına dahil edeceğiz." diye konuştu.

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Hakkari Yamaç Paraşütü
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