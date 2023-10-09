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Güncel
İHA 09.10.2023 11:27

Kop Dağında renk cümbüşü

Bayburt’ta sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Kop Dağında renk cümbüşü

Bayburt - Erzurum kara yolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Kop Dağında renk cümbüşü

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, `Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı.` dedi

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