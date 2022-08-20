Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alaaddin Şeker'in Cumara Mahallesi'ndeki evinin önünden motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri çalışma başlattı.
Polisin 240 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek yaptığı incelemenin ardından H.Y., M.D. ve S.D'nin olaya karıştığı belirlendi.
İlçe merkezinde yakalanan H.Y. ve M.D'nin ifadesi doğrultusunda Bademli köyünde saman balyaları arasında bulunan çalıntı motosiklet, incelemenin ardından Şeker'e teslim edildi.
Emniyetteki incelemenin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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