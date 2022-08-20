Çalışkan, yazılı açıklamasında, devletin her zaman üreten ve emek sarf eden üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Üreticilere destek olmaya devam ettiklerini belirten Çalışkan, şu bilgileri paylaştı:

"Eskişehir'de çiftçi kardeşlerimize 3 milyon 291 bin liralık tarımsal destek ödemeleri 19 Ağustos itibarıyla ödenmeye başlandı. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine-Ekipman Desteği kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce kontroller tamamlandı ve 63 tarımsal makinenin yüzde 50'si hibe olmak üzere 63 çiftçimize 2 milyon 875 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında bir üreticimize 395 bin 906 lira ve Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemesi kapsamında ise 3 çiftçimize 20 bin 150 lira destekleme ödemeleri hesaplarına aktarılmaya başlandı. Hayırlı ve bereketli olsun."