Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneş Mahallesi Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürüldü.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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