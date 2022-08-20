Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolda patlatılan dinamit binanın duvarını yıktı
Ordu'da yol genişletme çalışmasında patlatılan dinamit nedeniyle 2 katlı binaya isabet eden kaya parçaları hasara neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında meydana geldi. Alınan izinle yolda kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı.
Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker’e ait 2 katlı binaya isabet etti. Duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırılan evde hasar meydana geldi.
Olay sırasında evde tek başına bulunan Alime Türker, herhangi olumsuzluk yaşamadı. Hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi.
Etiketler: Ordu
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