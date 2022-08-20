Valilik önünde bulunan tırda, öğrencilere ormanlarla ilgili video ve 5D sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Fidan dikiminin de uygulamalı olarak öğretildiği etkinlikte müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan öğrencilere hediyeler verildi.

Organizasyon sorumlusu Abdullah Sütçü, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün tırıyla Türkiye'yi dolaşarak, çocuklara orman sevgisini ve bilincini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye turuna 22 Mart'ta Muğla'dan başladıklarını anlatan Sütçü, "Muğla, Antalya, Mersin, Konya, Kayseri, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi daha çok sayabileceğim yerleri gezdik." dedi.

Sütçü, dolaşacakları çok bölge, il olduğuna dikkati çekerek, Artvin'in ise ziyaret ettikleri 41'inci yer olduğunu aktardı.