Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da deponun çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Göllü Bağları mevkisinde bulunan inşaat malzemeleri satan iş yerine ait deponun çatısında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle depoda hasar oluştu. Çöken çatının sacları ve çelik konstrüksiyonu, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Kar Yağışı Yağış
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