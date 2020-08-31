Amasya'da alınan bilgiye göre, Karakese köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 6 arazözle yangını söndürmeye çalışıyor.

Alevlerin köye yaklaşmaması için mücadele eden ekipler, etkili olan rüzgar nedeniyle çalışmalarda güçlük yaşıyor.