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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da cenaze namazına katıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’un Eynesil ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal'ın babası Ahmet Bal'ın cenaze namazına katıldı.
Dereli ilçesinde sel bölgesinde incelemelerini sürdüren Soylu, daha sonra Eynesil ilçesi Ören Beldesi’ne gitti.
Burada, dün vefat eden Ahmet Bal’ın cenaze törenine katılan Soylu, Bal’ın oğlu Ramazan Bal ile görüşerek başsağlığı diledi.
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