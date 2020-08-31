Dereli ilçesinde sel bölgesinde incelemelerini sürdüren Soylu, daha sonra Eynesil ilçesi Ören Beldesi’ne gitti.

Burada, dün vefat eden Ahmet Bal’ın cenaze törenine katılan Soylu, Bal’ın oğlu Ramazan Bal ile görüşerek başsağlığı diledi.