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Güncel
AA 10.01.2024 13:08

Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "Basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B.A, H.U, M.K. ve A.A.O. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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