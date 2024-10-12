Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2024 17:27

Amasya'da annesinin terk ettiği kumru yavrusuna 78 yaşındaki kadın sahip çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde annesinin terk ettiği kumru yavrusuna 78 yaşındaki Zahide Yivli sahip çıktı.

Amasya'da annesinin terk ettiği kumru yavrusuna 78 yaşındaki kadın sahip çıktı

Maarif Mahallesi'ndeki yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Zahide Yivli, bir süre önce evinin balkonundaki mandal sepetine bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

Mandal sepetini kumrunun rahatsız olmaması için yerinden kaldırmayan Yivli, 5 gün önce yumurtadan yavru çıktığını fark etti.

Annesinin terk etmesi üzerine yavruya iki gün bakan Yivli, daha sonra kumruyu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Yivli, kumruyu rahatsız etmemek için balkona çıkmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Yumurtadan çıktıktan sonra kumru yavrusu ve annesini her gün takip ettiği aktaran Yivli, "İki gün önce baktım, annesi yok. Yemek getirmeye gitti, getirecek bir şeyler sandım. Akşam oldu, hava karardı, huzursuz oldum. Üzerini örttüm. Baktım gelmiyor, ben buna annelik yaptım." dedi.

Yuvru kuşu rahatsız olmaması için evin içine de almadığını dile getiren Yivli, "Zarar gelmesin diye ufak ufak beslemeye çalıştım. Gece bile gelip bakıyorum. Çok fazla bir şey yapamadıysam da ilgilendim. Annesi gibi etrafında dolandım." ifadelerini kullandı.

Adını "Yeşil" koyduğu kumruyu yeğeni aracılığıyla yetkililere teslim etmek için başvurduğunu belirten Yivli, görevlilerin de gelip aldığını anlattı.

Yivli, "Onların daha iyi bakacağından eminim. Ben bu kadar bakabildim. Sağ olsunlar, alıp götürecekler, yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri de kumrunun bir süre bakılıp daha sonra doğal hayata bırakacağını kaydetti.

ETİKETLER
Amasya Milli Parklar
Sıradaki Haber
Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Ağrı'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
01:31
Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü
00:55
Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı
00:42
Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü
00:30
Samsun'da 1,2 ton etil alkol ele geçirildi
00:39
Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ