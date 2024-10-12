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Güncel
İHA 12.10.2024 11:59

Malatya'da bal hasadı tamamlandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde zengin çiçek florasını barındıran 2 bin rakımlı yaylalarda bal hasadı tamamlandı. Yüksek verimin elde edildiği hasatta elde edilen ürünlerin kilogramı ise 500 TL'den satışa sunuluyor.

Malatya'da bal hasadı tamamlandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde zengin bitki çeşitliğine sahip iki bin rakımdaki yaylalarda bal hasadı tamamlandı.

Hayvancılığın yanı sıra organik bal üretiminde de adından söz ettiren Pütürge'de arıcılar, meşakkatli bir sürecin ardından elde ettikleri balın büyük bölümünü sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiyor. Pütürge-Poskıran mevkisinde 30 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Halit Culum, 250 kovan üzerinde üretim yaptıklarını ifade ederek yeni dönem hasat sürecini tamamlandıklarını söyledi. Hasat sonrası elde ettikleri yaklaşık bir ton balı soğut hava depolarında muhafaza ederek kilogramını 500 TL'den satışa sunduklarını kaydeden Culum, taleplere yetişmekte ise zorlandıklarını belirtti.

Malatya'da bal hasadı tamamlandı



Doğaya bıraktıkları kovanlarda doğal yöntemlerle ürettikleri ballarda hiçbir katkı maddesi bulunmadığını aktaran arı yetiştiricisi Culum, sahte balın insan sağlığına zarar verdiğini belirterek vatandaşları güvendikleri esnaftan bal almaları konusunda da uyardı. 

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