Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Taşova ilçesinde, Niyazi Önder'in (69) kullandığı 60 KR 029 plakalı traktör, Kumluca köyünde devrildi.
Traktörün altında kalan Önder, olay yerinde hayatını kaybetti. Önder'in cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil dereye devrildi
Suluova ilçesinde Ferhat Eski (18) yönetimindeki 05 ABS 435 plakalı otomobil, Bayırlı köyü yakınlarında dereye devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Fatih Eski (21) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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