Amasya aİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde şüpheli görülen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 125 bin doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.