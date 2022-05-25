Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da 125 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 125 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Amasya aİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde şüpheli görülen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 125 bin doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Amasya
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