Bekir Şahin idaresindeki 60 BK 803 plakalı çekici, 600 Evler Mahallesi okullar kampüsü civarında önündeki araca çarpmamak için durdu. Bu sırada arkadan gelen ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdoğan Şahin'in kullandığı 60 S 0151 plakalı öğrenci servisi çekiciye çarptı.

Kazada, servis aracındaki 4 öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.