Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hazirana sayılı günler kala Bitlis'e kar sürprizi
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı.
Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 230 rakımlı Çanakyayla köyünde, haziran ayına sayılı günler kala kar yağdı.
[Fotoğraf: İHA]
Köylülerden Hamit Akkuş, mayıs ayında ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını anlatarak, "Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı. Haziran ayına yaklaştığımız bugünlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava nedeniyle köyümüzde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladık" dedi.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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