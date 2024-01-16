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Güncel
AA 16.01.2024 17:13

Amasra'da zabıtadan fiyat listesi denetimi

Amasra Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı.

Amasra'da zabıtadan fiyat listesi denetimi

Ekipler, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren işletmelerde, fiyat listesinin masalarda ve giriş kapılarında görünecek şekilde bulunması zorunluluğu kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere, ilçeyi yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği belirterek, ilçede yeni yönetmelik kapsamında tüketicilerin şeffaf bir alışveriş deneyimi yaşamalarını amaçladıklarını söyledi.

Zabıta biriminin, işletmeleri yeni yayınlanan yönetmelik kapsamında kontrol ettiğini ifade eden Çakır, şöyle konuşu:

"Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin, iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması gerekiyor. Ekiplerimiz de bu kapsamda denetimlerini sürdürüyor. Amacımız, hem işletmelerimize rehberlik etmek hem de tüketicilerimizi korumak."

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