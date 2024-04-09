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Güncel
İHA 09.04.2024 16:08

Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde oteller ve pansiyonlar doldu.

Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil olduğunu hatırlatan yetkililer, bayram süresinde ise Amasra'yı 500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Bartın'ın tarihi, turistik yerlerinden olan, muhteşem denizi ce doğası ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşm-i Cihan olarak nitelendirdiği Amasra'da, 9 günlük bayram tatili öncesinde tüm otel ve pansiyonlar doldu.

Oteller yüzde yüz doluluğa ulaşırken, pansiyonlar ise yüzde 90'ı aştı

Amasra Boztepe Ada Pansiyon İşletmecisi Halil Tekin, ''Amasra tatilciler için hazırlıklarını yaptı. Pansiyonlar ve oteller hazırlıklarını bitirdi. Bu sene doluluk, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Ayrıca tatilciler bu sene yer bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Yeni çıkan kanunlara göre herkes ev pansiyonculuğu yapamıyor, şartlar ağırlaştı. Günü birlik pansiyon sayısı azaldı. Tatilciler rezervasyonlarını son günlere bırakmasınlar. Bu bayram tatili 9 gün olduğu için yoğunluk olacaktır'' diye konuştu.

Bayramlarda Amasra'ya ziyaretçi akını beklediklerini kaydeden Belediye Başkanı Recai Çakır, ''Bu sene 500 bini bulan günü birlikçilerle birlikte ziyaretçi akını olacağını öngörüyoruz. Amasra olarak hazırız, misafirlerimizi ağırlamaya. Tatilcilerin Amasra'ya gelmeden amacıyla, rezervasyonlarını yaptırmalarını tavsiye edebiliriz'' diye konuştu.

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