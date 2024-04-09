Bayburt’ta şehitler için mevlit okutuldu

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında Yeni Cami'de öğlen namazı öncesinde mevlid-i şerif okundu.

Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan'ın vaaz verdiği programda, görevdeki tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, şehit polisler başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitler için dua edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli namaz çıkışında cemaate gül suyu ve şeker ikramında bulundu.

Enis Aslan, Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meslektaşlarını unutmamak adına mevlid-i şerif okuduklarını söyledi ve tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Ayrıca, devletler ve milletler için güvenlik güçlerinin öneminin vurgulandığı konuşmada, din adamlarının ve Diyanet Teşkilatı'nın emniyet teşkilatının yanında olduğu ifade edildi.