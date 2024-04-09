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Güncel
İHA 09.04.2024 16:07

Bayburt’ta şehitler için mevlit okutuldu

Bayburt'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için bir mevlit okutuldu.

Bayburt’ta şehitler için mevlit okutuldu
[Fotograf: İHA]

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında Yeni Cami'de öğlen namazı öncesinde mevlid-i şerif okundu.

Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan'ın vaaz verdiği programda, görevdeki tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, şehit polisler başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitler için dua edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli namaz çıkışında cemaate gül suyu ve şeker ikramında bulundu.

Enis Aslan, Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meslektaşlarını unutmamak adına mevlid-i şerif okuduklarını söyledi ve tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Ayrıca, devletler ve milletler için güvenlik güçlerinin öneminin vurgulandığı konuşmada, din adamlarının ve Diyanet Teşkilatı'nın emniyet teşkilatının yanında olduğu ifade edildi.

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