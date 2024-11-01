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Güncel
İHA 01.11.2024 14:41

Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın 9. duruşması başladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasına ilişkin davanın 9. duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada 4 tutuklu sanık yargılanırken, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın 9. duruşması başladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin dava süreci devam ediyor.

Olayla ilgili 4 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek. Duruşma öncesinde polis ekipleri, adliye binası önünde geniş güvenlik tedbirleri alarak adliyeye gelenlerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Duruşma öncesinde madenci yakınları, avukatlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri adliye binasına geldi. Güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya katılmak isteyenler kimlik kontrolleri sonrasında içeri alındı.

Adliye önünde, dava sürecine dair basın açıklamaları yapılırken, davayı takip eden çok sayıda basın mensubu da duruşma sürecini yakından takip etti. 

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