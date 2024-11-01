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Güncel
İHA 01.11.2024 14:22

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı. Trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bilecik - Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan hafif ticari aracın sürücüsü Sefa T., Karaköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek seyir halindeki Ali B. idaresindeki tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken Bilecik-Eskişehir kara yolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi Bilecik Polis Trafik Kazası
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